Autoridades recorren instalaciones recuperadas de la UCV e instan a la política responsable

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, realizó este martes un recorrido por las instalaciones recién restauradas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con el fin de supervisar los avances en la recuperación integral de la “Casa que Vence las Sombras”.

Durante la jornada, Rodríguez Gómez sostuvo encuentros directos con la comunidad universitaria, donde conversó, además de compartir impresiones sobre esta nueva etapa de renacimiento arquitectónico y académico.

En un intercambio de ideas con estudiantes de diversas corrientes, incluidos representantes de sectores extremistas, la mandataria encargada mantuvo una postura firme sobre el ejercicio de la democracia en los espacios académicos.

Rodríguez Gómez instó a los jóvenes a realizar una política responsable, lejos del show y la politiquería. Durante el despliegue, la presidenta encargada hizo un llamado al encuentro con todos los sectores políticos del país.

Recordó que el sentimiento general de los ciudadanos apunta hacia la estabilidad, al subrayar que los venezolanos quieren acuerdos en lugar de la confrontación.

Finalmente, como parte de su visita, llamó a los estudiantes a sumarse al Programa para la Convivencia y la Paz.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA