Avanza rehabilitación de la Cancha Juan González en Barbacoas

***Estas acciones, enmarcadas en la segunda transformación (2T) del Plan de las 7T y el Plan de La Aragüeñidad, tienen como objetivo ofrecer ciudades más humanas para el Buen Vivir ***

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por mejorar y embellecer los espacios para el deporte y la recreación, el Gobierno Bolivariano avanza en la rehabilitación integral de la Cancha Juan González, ubicada en la comunidad de Barbacoas, municipio Urdaneta.

Con el objetivo principal de ofrecer instalaciones de alta calidad a los deportistas y habitantes de la zona, estas acciones, están enmarcadas en la segunda transformación (2T) del Plan de las 7T y el Plan de La Aragüeñidad.

Esta iniciativa es el resultado de la perfecta articulación entre la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Julio Melo, quienes continúan trabajando de manera coordinada para consolidar la recuperación de infraestructuras deportivas y promover el sano esparcimiento en la jurisdicción.

Actualmente, las labores se concentran en la aplicación de pintura especializada sobre la superficie de la cancha.

Este trabajo no solo busca renovar la imagen del recinto para hacerlo más agradable a usuarios y visitantes, sino que también garantiza condiciones óptimas para la práctica deportiva e incrementa la durabilidad del espacio.

Con estas mejoras, el gobierno regional ratifica su compromiso de ofrecer a los ciudadanos de Urdaneta espacios dignos y de altos estándares, fomentando así el desarrollo deportivo y el bienestar de la comunidad.

YORBER ALVARADO | FOTOS CORTESIA