Corposalud realizó sesión educativa sobre procedimientos administrativos para funcionarios públicos

CIUDAD MCY.- La Dirección Regional de Consultoría Jurídica, adscrita a la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), llevó a cabo una Sesión Educativa dirigida a los Coordinadores Municipales de Recursos Humanos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento jurídico y administrativo en el manejo del personal al servicio de la administración pública.

La jornada formativa abordó el tema “Procedimientos aplicables a los funcionarios y personal contratado al servicio de la Administración Pública”, y fue presentada por un panel de abogados especialistas adscritos a la Dirección Regional de Consultoría Jurídica, quienes compartieron herramientas legales, criterios técnicos y buenas prácticas para la gestión de talento humano en el sector salud.

Durante la sesión, se discutieron aspectos clave relacionados con el régimen legal de los trabajadores públicos, la aplicación de medidas disciplinarias, los procesos de ingreso, permanencia y egreso, así como los derechos y deberes establecidos en la normativa vigente.

Esta iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento institucional impulsado por Corposalud, orientado a garantizar una administración transparente, eficiente y ajustada al marco legal, en beneficio de los trabajadores y del sistema público de salud en el estado Aragua.

CON INFORMACIÓN DE PRENSA CORPOSALUD | FOTO PRENSA CORPOSALUD