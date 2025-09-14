«La Mamá de las Arepas» unió tradición y sabor en Aragua

*** Esta actividad demuestra que la entidad aragüeña no es solo un estado con potencial turístico, sino que es un epicentro de tradiciones y de arraigo cultural

CIUDAD MCY.- En una celebración sin precedentes con motivo del Día Mundial de la Arepa, el Complejo Cultural Santos Michelena se convirtió en el escenario de la «La mamá de las arepas», un evento que unió a la comunidad en torno a la gastronomía venezolana.

El propósito del encuentro fue la elaboración de la arepa más grande del estado, con un diámetro de dos metros y un peso de 120 kilos, un logro que celebra la tradición y el ingenio de la cocina local.

El evento fue una colaboración entre el Gobierno Regional liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, la Secretaría de Turismo, encabezada por Vicmar Olmos, y la Secretaría de Cultura, bajo la dirección de Nicolás González, demostrando un compromiso con la promoción de la identidad cultural.

En el corazón de la actividad, las madres procesadoras, con su habilidad y dedicación, amasaron y cocinaron esta arepa monumental, que fue rellenada con reina pepiada para el deleite de los asistentes.

Una vez lista, la arepa se distribuyó de forma gratuita entre el público, reforzando el espíritu de comunidad y compartir que caracteriza a la cocina venezolana.

Además de la arepa gigante, el evento contó la presentación de 2 grupos de danzas nacionalistas y con la participación de reconocidas areperas de la región, que instalaron sus stands para ofrecer sus creaciones.

La iniciativa fue posible gracias al apoyo de patrocinadores clave como Alimentos de Aragua Socialista, Alimentos Kaly, Cool Cola, Aqua Bio, Alimentos Diana, Add Food, Nex Supliess, Mercal, Papeles Luciano y la Cámara de Comercio China.

La secretaria de Turismo, resaltó la importancia del evento para la proyección de Aragua como un destino turístico y cultural: «estamos previstos y dispuestos a desarrollar todas estas actividades de promoción de la identidad venezolana y aragüeña en los espacios de los 18 municipios del Estado Boliviano de Aragua».

La Secretaria también destacó que iniciativas como esta fortalecen la promoción del turismo y la identidad cultural en los cuidadanos.

Por su parte, Nicolás González, secretario de Cultura, comentó que dicha actividad se estuvo realizando en paralelo en el municipio Santiago Mariño, y que ha sido un actividad que ha tomado amplitud durante toda la semana con diversas actividades en tono al plato que ha acompañado la mesa de los venezolanos durante generaciones.

La jornada reafirma la responsabilidad que ha mantenido el Gobierno de Aragua con las políticas de promoción turística y cultural, elevando el orgullo regional y consolidando a Maracay como un punto de referencia para la tradición y la alegría.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY