Barbacoas celebra su 288vo Aniversario dando continuidad a sus tradiciones

Para los barbacoenses es la fecha de trascendental significación, toda vez que este año se retoma la celebración de las Ferias del Liquiliqui.

CIUDAD MCY.- La población de Barbacoas es la capital del municipio Urdaneta del estado Aragua y su origen se remonta a 1712, por las acciones emprendidas por el padre Gerónimo Rebolledo, propietario de tierras en el lugar y quien recogió a indios caribes y píritus deambulantes de las riberas del río Guárico y se transformaron en los primeros pobladores del lugar y que desde finales del siglo XVII se le conoció como Aricapano.

La fecha oficial de la fundación de Barbacoas es el 21 de mayo de 1738, cuando fue fundada con el nombre de San Andrés de Aricapano de Barbacoas. El evento estuvo presidido por el sargento mayor Don Juan José Ramírez Salazar, alcalde ordinario de San Sebastián de los Reyes, cumpliendo órdenes del mariscal de campo, Don Gabriel Zuloaga, gobernador y Capitán General de Provincia.

Hasta 1934 esta población pertenecía al estado Guárico. Ese año, el general Juan Vicente Gómez la integra al estado Aragua, entregando a cambio a San Juan de los Morros que más tarde sería la capital guariqueña.

Su nombre se deriva del vocablo indígena que designaba las enramadas o tarimas donde dormían y guardaban sus herramientas los aborígenes de la región.

LUGARES DE INTERÉS

En la iglesia de Barbacoas, localizada frente a la plaza Bolívar, está el templo de mayor interés y donde se guarda el corazón del Obispo Martí, religioso español de fines del siglo XVIII quien se relacionó íntegramente con el pueblo en los últimos años e su vida.

Otro lugar significativo es el Monumento de la Cruz de la Palma, en el sitio donde murió el general Rafael Guillermo Urdaneta, que da nombre al municipio. En las afueras de la ciudad tenemos al pequeño pueblo de Taguay, en las estribaciones de la sierra, con rutas de senderismo en medio de las bajas montañas, muy cerca de la represa de la Camatagua.

Muy cerca de Barbacoas, a la entrada de la población, queda el Campamento la Guabina, que organiza actividades típicas de la vida llanera; y prácticamente, está el famoso balneario del Río de Los Mangos, un parque abierto al público, donde se unen el río de la región con el caudaloso Guárico que va al Orinoco.

El Liquiliqui es uno de los atuendos más representativos de la cultura venezolana, cuya indumentaria generalmente es utilizada para las galas de premiación o inauguración de actividades típicas del llano, por ello este 21 de mayo, se retoma la celebración de las fiestas en honor al liquiliqui, que desde el año 1993, fue llevada a Barbacoas desde una feria que se realizó en Valencia, estado Carabobo, por el difunto Freddy Méndez, y a quien se le reconoce como fundador de estas fiestas.

MARCOS GAVIDIA

FOTO: REFERENCIALES