Jornada especial de salud llenó de alegría a niños y niñas de Aragua

La Fundación «El Niño Simón» desplegó especialistas en pediatría, psicología y fonoaudiología para atender a los hijos de los trabajadores de los medios de comunicación del Gobierno Bolivariano de Aragua

CIUDAD MCY.- La Fundación Nacional «El Niño Simón» realizó una jornada con consultas de protección de salud en distintas áreas como psicología, pediatría, fonoaudiología, para conocer el estado de salud de los niños, así como también, actividades recreativas para los hijos de trabajadores de los medios de comunicación del Gobierno Bolivariano de Aragua.

La directora de la Fundación Regional “El Niño Simón”, Mónica Herrera, informó que la meta principal de esta jornada fue brindarles la mejor atención y cuidado a los hijos de cada uno de los trabajadores con el fin de que se sientan atendidos.

“Con la finalidad de los espacios donde laboran nuestros trabajadores y trabajadoras, la gobernación del Gobierno Bolivariano de Aragua, con nuestra gobernadora Joana Sánchez, brindarle esta atención especial en nuestros ambientes” expresó la directora Herrera.

Por otro lado, algunas madres aprovecharon esta actividad para que sus hijos sean atendidos y recibieran todas las indicaciones profesionales acerca de su salud, además de hacer entrega de elementos como medicamentos, libro de cuentos, entre otros.

Por último, las madres representantes se mostraron muy felices y agradecidas por la jornada celebrada este jueves, resaltando todo el profesionalismo de la fundación, la buena atención que sus hijos recibieron y se mostraron agradecidas por la labor realizada.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CIUDAD MCY