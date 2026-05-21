Inces promueve liderazgo asertivo y crecimiento laboral en Asodiam

CIUDAD MCY.- La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), en articulación con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), dictó un taller de formación profesional centrado en el desarrollo de liderazgos eficientes dentro del entorno laboral. La actividad pedagógica, facilitada por Francisco Antequera, congregó a un total de 25 servidores públicos de la institución de salud, quienes recibieron herramientas teóricas y dinámicas grupales orientadas a fortalecer el crecimiento organizacional.

‎‎La apertura del evento estuvo a cargo de Ana Sandoval, presidenta de Asodiam, quien habló sobre la necesidad de promover este tipo de inducciones en el sector sanitario. «La formación profesional en torno al liderazgo en una institución, especialmente en una destinada a la salud, representa el camino idóneo para cumplir con las metas planteadas en favor del buen desarrollo del trabajo diario», manifestó.

‎‎Durante el despliegue del programa formativo, el facilitador Francisco Antequera enfatizó la urgencia de diferenciar de forma clara los conceptos de liderazgo y jefatura dentro de las estructuras modernas. Bajo la premisa de que «el buen líder suma». El ponente explicó que las grandes organizaciones requieren de una conducción capaz de producir sinergia, impulsar el avance corporativo, mantener una comunicación asertiva y consolidar un clima agradable en el ambiente laboral.

‎‎Para consolidar el aprendizaje, la jornada incluyó dinámicas de grupo estructuradas bajo una metodología participativa. Estas actividades prácticas buscaron proyectar y moldear a los nuevos líderes de la institución médica, promoviendo una actitud fundamentada en principios sólidos que conjuguen la toma de decisiones asertivas con la misión y visión de la empresa.

PRENSA ASODIAM

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