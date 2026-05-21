Oswaldo Guillén no continuará con Tigres de Aragua

CIUDAD MCY.- Los Tigres de Aragua oficializaron este jueves que Oswaldo «Ozzie» Guillén no continuará al frente del equipo para la temporada 2025-26 de la LVBP, con lo que los «bengalíes» tendrán a su quinto manager en las últimas cuatro temporadas —incluyendo el interinato de Russell Vásquez al final de la 2024/25—.

«La organización Tigres de Aragua expresa su más profundo y sincero agradecimiento a Oswaldo Guillén por su dedicación, entrega y profesionalismo al frente del equipo durante su etapa como Manager de nuestra organización», se puede leer en el comunicado emitido por la divisa a través de sus redes sociales.

Temporada de «sube y baja» para los Tigres

Su única temporada al frente de los Tigres representó un verdadero ‘subeibaja’, pues luego de ganar 11 de sus primeros 20 juegos de la zafra, el equipo apenas pudo terminar la zafra para .500 (28-28) y eventualmente cayendo en la ronda de comodines frente a los Caribes de Anzoátegui que, dirigidos por Asdrúbal Cabrera, alcanzaron su primera Final desde la 2021-22.

Dicho eso, los Tigres agradecieron la estadia de Guillén en el dugout, cuyo palmarés incluye haber sido el primer capataz latino en ganar la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago, el título de la LVBP con Tiburones de La Guaira en la 2023-24, que a su vez terminó con el gallardete de la Serie del Caribe.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA