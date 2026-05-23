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Aragua

‎Juntas residenciales podrán adquirir créditos con el banco R4

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PorLuisa Pedroza

May 23, 2026

Este anuncio lo ofrecieron las autoridades regionales durante el primer Encuentro Condominial Maracay 2026, al tiempo destacaron que, esto permite consolidar las políticas de atención al sector.

CIUDAD MCY.- En el marco de las acciones emprendidas para la dignificación de juntas residenciales, la gobernadora Joana Sánchez dio a conocer las nuevas alianzas que firmaron con el banco R4, con el objetivo de ofrecer mayores comodidades organizativas y financiamientos al sector.

‎El comunicado lo ofreció en el desarrollo del primer Encuentro Condominial Maracay 2026, encuentro que tuvo lugar en el icónico Teatro Ateneo de la Ciudad Jardín y reunió a los representantes de más de 620 organizaciones. «Hoy tenemos unos hombres y mujeres preocupados por su comunidad (…) hay mucho por hacer en el estado y para eso estoy con ustedes», señaló la vocera de la Aragüeñidad.

‎Durante la actividad se expuso el abanico de oportunidades y beneficios que representa el convenio entre la banca privada y la asociación de Vecinos y Vecinas, entre ellos: apertura de cuentas personales y jurídicas, posibilidad de adquirir créditos para mejorar las infraestructuras urbanísticas y agilización de trámites mediante una plataforma robusta que emplea inteligencia artificial, por mencionar algunas.

‎En esa línea discursiva, Angelo Bernal, enlace regional para la Atención de los Vecinos y Vecinas del Gobierno Bolivariano de Aragua, detalló: «busca la innovación de los servicios en base a la administración de los distintos condominios».

‎El avance tecnológico permite dejar atrás el orden de cuentas en papel, para abrir paso a la automatización, pues con el registro dentro de la página web podrán consultar saldo, tasas de cambio, deudas pendientes, programación de pagos, entre la visualización y ejecución de otros aspectos.

‎R4 A UN CLICK DE DISTANCIA

‎R4 Banco Microfinanciero es una institución joven, cuya misión empresarial es transformar la manera de llevar a cabo los trámites, así lo expreso Ricardo Cuarto Montilla, presidente ejecutivo de la institución.

‎»Presentamos una alianza que le va a permitir a los residentes tener acceso directo a los servicios bancarios de forma eficiente y fácil, donde eliminas la fricción del tema de la conciliación, en términos criollos, el trauma de administrar un condominio a mano», puntualizó.

THAIMARA ORTIZ 
FOTOS: PRENSA GBA

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Por Luisa Pedroza

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