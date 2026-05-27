Belarús y Venezuela revisan agenda de cooperación en materia de turismo

CIUDAD MCY.- Como parte de la revisión del marco de cooperación, representantes de la República Bolivariana de Venezuela y la República de Belarús sostuvieron una reunión de trabajo y seguimiento en el área de turismo.

En el encuentro participaron el excelentísimo embajador de Belarús en el país, Dmitri Derevinski, el vicepresidente Sectorial de Planificación y copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarús, Ricardo Menéndez, y la ministra del Poder Popular para el Turismo de Venezuela, Daniela Cabello.

Vale destacar que la reunión forma parte de una dinámica de preparación de la próxima Comisión Mixta Venezuela y Belarús, a través de la geopolítica de paz y cooperación del Gobierno Bolivariano.

Ambas naciones establecieron relaciones diplomáticas desde el 4 de febrero de 1997, y se afianzaron con la llegada de la Revolución Bolivariana y la cooperación bilateral alcanzó un nivel de alianza estratégica, convirtiéndose en el período más fructífero en la historia de las relaciones.

FUENTE: MINTUR

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