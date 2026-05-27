Delegación venezolana consolida alianzas para desarrollo del turismo urbano

CIUDAD MCY.- Como parte del Seminario Bilateral de Gestión Turística que se desarrolla en China, la delegación de Venezuela sostuvo un encuentro de trabajo con el equipo de la Sociedad de la Cultura y el Turismo del municipio de Tianjin, entidad encargada de gestionar, desarrollar y promover el patrimonio cultural, los eventos y la industria turística de la localidad.

La ubicación geográfica de Tianjin, su paisaje urbano, el desarrollo comunitario que integra lo antiguo y lo moderno, su patrimonio cultural y sus recursos naturales —como petróleo, gas, sal, carbón y energía geotérmica— le confieren características de inclusión, tecnología y diversidad.

Los participantes conocieron el desarrollo cultural de esta ciudad y la importancia de incluir en las rutas turísticas elementos de la cotidianidad de las metrópolis. Estas experiencias promueven las visitas de viajeros que buscan realizar turismo urbano.

Este encuentro responde a las políticas de cooperación turística suscritas entre Caracas y Pekín para fortalecer áreas de especial interés económico a través del intercambio cultural y la innovación.

FUENTE: VTV

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