Venezuela es sede del V Taller de Gestión del Riesgo de Desastres del SELA

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela es el país anfitrión del V Taller de Gestión del Riesgo de Desastres, un evento de alto nivel que reúne a más de cinco naciones miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Durante la inauguración de esta importante actividad, las delegaciones internacionales instalaron mesas de trabajo para el intercambio de estrategias institucionales.

El secretario permanente del SELA, el embajador, Lesly David, destacó el valor de este taller para los países caribeños y las naciones con zonas costeras. El diplomático recordó el historial de resiliencia de los pueblos del Caribe, los cuales sufren el impacto de múltiples fenómenos climáticos cada año. Por esta razón, el diplomático enfatizó la urgencia de formar al recurso humano para optimizar la respuesta institucional ante las emergencias.

La máxima autoridad del organismo multilateral puntualizó que el verdadero reto de los Estados no radica solo en la disponibilidad de recursos, sino en la preparación previa a la llegada de los fenómenos meteorológicos.

Lesly David señaló que este programa es una pieza fundamental dentro de la agenda de integración del SELA, institución que cuenta con 25 países miembros en su estructura actual.

La meta de los organizadores es la ejecución de estas jornadas de capacitación es antes del primero de julio, fecha que marca el inicio formal de la temporada de ciclones. Con esta actividad de preparación anticipada, el SELA promueve una cultura de prevención que resguarda la estabilidad económica y social de la región.

FUENTE: VTV

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