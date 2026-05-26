Delcy Rodríguez recibió nuevos embajadores de Portugal, Surinam y Nicaragua

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este martes en el Palacio de Miraflores, en Caracas, las cartas credenciales de los nuevos representantes diplomáticos de Portugal, Surinam y Nicaragua.

Los representantes plenipotenciarios, quienes previamente recibieron los honores correspondientes acompañados por el canciller Yván Gil, ingresaron al salón Sol del Perú del palacio presidencial, donde la mandataria en funciones los recibió de forma individual.

El primer diplomático en entregar sus cartas credenciales fue el nuevo embajador de la República Portuguesa, Manuel Pinheiro Da Silva. Ambas naciones mantienen una importante relación caracterizada por la cooperación y el respeto mutuo, mediante la cual se vislumbran diversos intercambios comerciales y estratégicos.

Posteriormente, ingresó la embajadora de la República de Surinam, Georgette García Elías, país con el que recientemente se celebraron reuniones para concretar acuerdos y planes de cooperación en materia pesquera, agrícola, turística, energética, así como de transporte marítimo y aéreo.

Finalmente, la mandataria (E) recibió a la embajadora de la República de Nicaragua, Daysi Ivette Torres, nación a la que Venezuela invitó a un trabajo conjunto con el fin de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El recibimiento a los representantes plenipotenciarios forma parte de la diplomacia de paz del Gobierno bolivariano, cuyo objetivo es consolidar los lazos de amistad, cooperación y solidaridad con todos los pueblos del mundo.

FUENTE: VTV

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