Bienal del Sur une arte venezolano con creadores internacionales

CUIDAD MCY.-La edición VI del Bienal del Sur Pueblos en Resistencia: El poder de la Diversidad, tendrá dos inicio de su programación, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallego (Celarg), el evento reunirá a 157 artistas, 72 nacionales y 25 internacionales.

La cita será en la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes (MBA), desde el viernes 10 de octubre hasta el próximo16 de enero de 2026, así también se realizará en espacios del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg).

Para estar al contacto con la naturaleza, los espacios abiertos de Plaza de los Museos, el Parque Los Caobos, el Centro Cultural Tiuna el Fuerte y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes) serán sus áreas establecidas.

Durante esta edición, los homenajeados serán los venezolanos José Antonio Dávila, Juan Calzadilla, Antonia Azuaje, Belén Parada y Manuel Espinoza.Una vez mas esta celebración artística simboliza el espíritu de resistencia y colaboración que caracteriza a la Bienal del Sur, reafirmando su posición como una plataforma crucial para el arte y el pensamiento crítico de los pueblos,

Las obras de los artistas Eduardo Azuaje, Leonor Basalo, Karyu Mucuro y Bruno García, estarán en los espacios del Museo de Bellas Artes. Esta participación de creadores nacionales e internacionales marca el inicio de esta celebración artística que simboliza el espíritu de resistencia y colaboración que caracteriza a la Bienal del Sur.

Las obras que se expondrán en esta edición provienen de distintos puntos del país y del mundo, en las que se destacará la participación de artistas de las naciones BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA