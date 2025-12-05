Mas de 159.000 personas participaron en la Constituyente Universitaria

CIUDAD MCY.- Luego de un ciclo de 672 asambleas territoriales en todo el país, este viernes se realizó el congreso nacional del sector universitario, en el contexto del proceso constituyente de los movimientos sociales.

En el proceso participaron 159.562 personas de todos los ámbitos del sector universitario.

Desde la Universidad Simón Bolívar, en Sartenejas, estado Miranda, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, pidió a este congreso constituyente tener «conciencia plena» de lo que hoy se está jugando en el mundo y de cuál es el rol de la universidad en esa pugna, para «asumir la dirección desde las aulas a cabalidad».

«Hoy la guerra se gana más en la investigación universitaria que en el campo de batalla, la economía se gana más en los laboratorios que en las fábricas, y la batalla por las ideas, por los valores, la batalla cognitiva, se gana más en los laboratorios de matemáticas que en las asambleas populares», argumentó.

En tal sentido, Rodríguez advirtió al sector universitario a no creer que su papel en la sociedad es «llenar las aulas de clase, garantizar la matrícula universitaria y darle título a los jóvenes». Eso es una parte «minúscula» de la tarea para la coyuntura que se está viviendo, agregó, acompañado del ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez.

Todos participan

Ariana Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, dijo que para la necesaria transformación que necesitan las universidades es importante la participación de todos los sectores, esto es profesores, obreros y personal administrativo.

Comentó que en la etapa previa a este congreso, los estudiantes debatieron en 627 espacios. «Un proceso de debate real para tributar desde el sector estudiantil al plan de las Siete Transformaciones (7T) y a dibujar la universidad que necesita el país en el contexto actual (…) Estamos convencidos como estudiantes que debemos aportar al desarrollo científico, productivo, social que demanda Venezuela», dijo.

Al congreso de este viernes asistierin más de 800 delegados en representación de estudiantiles, profesores y trabajadores de todas las universidades del país, además de la Misión Sucre y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho).

El proceso constituyente de los movimientos sociales comenzó en octubre con la creación de equipos promotores, siguió en noviembre con un gran debate en todos los espacios que se extenderá durante la primera quincena de diciembre con congresos nacionales por sector.

