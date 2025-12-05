Dolce Cioccolat presentó su propuesta de menú navideño

José Montero, chef del local, comentó que ofrecen otras propuestas por la temporada como el tronco navideño, la torta negra, las galletas decembrinas y la esperada pizza de Navidad

CIUDAD MCY.- Con alegría y emoción, Dolce Cioccolat presentó su menú para esta temporada navideña, con recetas elaboradas por el chef José Montero, donde cada plato es preparado con productos frescos y de calidad para garantizar una experiencia única a los comensales que desean disfrutar de deliciosos sabores.

El plato navideño consta de una elaborada hallaca, con dos porciones exquisitas de pan de jamón, una generosa ración de pernil y una cremosa ensalada de gallina.

José Montero, CEO y Chef de Dolce Cioccolat, comentó sobre estas propuestas de temporada. “Ofrecemos un menú bastante variado, por ejemplo el plato tradicional navideño que no puede faltar. Estamos lanzando el panettone de chocolate con naranja y el de pistacho relleno con crema importada de pistacho, y ofrecemos el panettone tradicional de frutas y el de chocolate”.

Asimismo, Montero dio a conocer las otras propuestas como tronco navideño, torta negra, galletas decembrinas y la esperada la pizza de Navidad.

“Estamos lanzando la pizza navideña que es una pizza en forma de arbolito de Navidad, relleno de queso crema, con jamón planchado, ensalada de gallina y pernil, una mezcla de sabores exquisitos en el paladar”, indicó Montero.

De igual manera, comentó sobre sus otras propuestas del menú. “tenemos pizzas, pastichos, pastas, focaccia, postres individuales, galletas, pasta seca y tortas de cumpleaños de diferentes sabores y las personalizadas”.

PLANES PARA 2026

Uno de los proyectos para este próximo 2026 en Dolce Cioccolat son los cursos presenciales, que serán dictados por el chef Montero, así como también la apertura de una nueva sede.

“Tenemos muchos proyectos para este año que viene, queremos empezar a dictar cursos para que las personas que quieran aprender a elaborar nuestros productos puedan hacerlo con todos nuestros secretos y les quede un plato delicioso, así como también queremos expandirnos para Maracay con el favor de Dios”.

Sin duda Dolce Cioccolat promete sorprender a todos sus comensales con sus proyectos y seguir consistiéndolos el mejor sabor y frescura que caracteriza al restaurant único por tradición.

ANAIS RONDÓN I CIUDAD MCY | FOTOS CIUDAD MCY