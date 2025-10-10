Película venezolana «El hombre de la luz» se estrenará este 23-Oct

CIUDAD MCY.- La película venezolana de ciencia ficción El hombre de la luz, llegará a las salas de cine del territorio nacional el próximo 23 de octubre. El largometraje, -dirigido por Christian Márquez y con guión de Inti Torres- se ambienta en los Andes venezolanos y narra la historia de un hombre que inventa una máquina del tiempo.

El largometraje recibió un amplio reconocimiento internacional, y logró obtener galardones como la Mejor Ópera Prima en el Calgary Independent Film Festival 2025, Mejor Película Independiente y Mejor Película de Ciencia Ficción, obtenidos en el Milán Indie Film Festival 2025.

Actualmente está postulada en Japón como mejor película de ciencia ficción, además es una de las películas elegibles para un Premio Goya. Por otra parte, participará en los eventos nacionales: Festival Cumbe de San Agustín, Festival de Cine de Los Llanos y el Festival de Cine de Ciencia Ficción El Grito.

Al conversar sobre la inspiración de la obra, Márquez detalló que “se remonta a varios años atrás, cuando leyó el cuento El inmortal, del escritor merideño Ednodio Quintero”, además de basarse en Luis Zambrano, un campesino y tecnólogo popular merideño, especificó.

Fuente: CiudadCCS | FOTO CORTESÍA