Bióloga venezolana Daniela Rojas gana el prestigioso premio Archie Carr de conservación marina

CIUDAD MCY.- La ciencia venezolana celebra un nuevo hito en el escenario internacional gracias a la excelencia académica y el compromiso ambiental. Este martes 7 de abril, la Sociedad Internacional de Tortugas Marinas otorgó el premio Archie Carr a la bióloga criolla Daniela Rojas. Por esta razón, la investigadora fue reconocida por su destacada labor en la protección de los ecosistemas marinos y el estudio de las especies en peligro de extinción. En consecuencia, este galardón posiciona a Venezuela como un referente en la gestión del conocimiento para la preservación de la biodiversidad global.

Durante la ceremonia, el comité evaluador resaltó la rigurosidad técnica de los proyectos liderados por Rojas en las costas venezolanas. En este sentido, la bióloga ha implementado estrategias innovadoras de monitoreo satelital y protección de nidos que han incrementado la tasa de supervivencia de las tortugas. Asimismo, su trabajo incluye una fuerte integración con las comunidades costeras para promover la pesca responsable y el turismo ecológico. Por lo tanto, el premio no solo exalta su trayectoria individual, sino también el esfuerzo colectivo de las instituciones científicas del país.

Finalmente, Daniela Rojas dedicó este reconocimiento a la nueva generación de científicos venezolanos que trabajan por la soberanía tecnológica y ambiental. Por este motivo, la experta instó a seguir fortaleciendo las alianzas internacionales para enfrentar los desafíos del cambio climático en el Caribe. En definitiva, la obtención del premio Archie Carr reafirma que el talento nacional sigue exportando soluciones de alto nivel para la vida en el planeta. Gracias a este logro en el 2026, la protección de los mares venezolanos cuenta con un respaldo científico de talla mundial.

FUENTE:RADIO MUNDIAL

FOTO:CORTESIA