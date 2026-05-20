Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió a representantes del sector transporte en Miraflores

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar las políticas de movilidad y fortalecer el servicio de transporte en todo el país, se celebró este miércoles, el Primer Encuentro Nacional de Transportistas Públicos 2026.

Este encuentro estuvo liderado por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada por representantes del Órgano Superior de Transporte, quienes asistieron al evento para debatir las estrategias y desafíos del sector para el presente año.

La jornada tiene como objetivo principal, trazar la hoja de ruta que guiará el transporte público organizado durante el resto del 2026; por tanto, este espacio se consolida como un área fundamental de diálogo e intercambio entre los principales actores del gremio.

Es relevante destacar que el sistema de medidas económicas impulsado por el Ejecutivo Nacional está enfocado en contribuir con el cumplimiento del «Plan Reto Admirable 2026», para compensar los efectos originados por las medidas restrictivas que han afectado durante más de 10 años el desarrollo de la economía nacional y al pueblo trabajador.

Por otra parte, estas acciones han estado basadas en el Plan de la Patria de las Siete Grandes Transformaciones, específicamente en la 2da Transformación: Ciudad Humana para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

Durante la actividad, estuvieron presentes diferentes autoridades del Gabinete Ejecutivo, tales como, Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas; Jacqueline Faría, ministra del Poder Popular para el Transporte; entre otros.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA