UBA celebra 40 años de excelencia educativa en la formación nuevos profesionales

Las autoridades de la casa de estudios presentaron una programación especial que trasciende las aulas para abrazar la cultura, el deporte de alta competencia y la investigación científica

CIUDAD MCY.- En un emotivo encuentro con los medios de comunicación de Aragua, las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) anunciaron la agenda de actividades a desarrollar con motivo de la celebración de sus 40 años de trayectoria.

La rueda de prensa estuvo encabezada por la rectora de la institución, Edilia Papa, quien junto a la directiva del Consejo Superior presentó una programación que trasciende lo académico para abrazar lo cultural y deportivo.

Para las autoridades de esta casa de estudios, este aniversario no representa una meta, sino un sólido trampolín. “Son cuatro décadas de trabajo colectivo con nuestros docentes, con nuestros estudiantes y personal administrativo. Hoy celebramos este esfuerzo que hemos hecho un gran equipo de la Universidad Bicentenaria de Aragua», manifestó la rectora.

La agenda aniversaria promete tomar las calles de Maracay. Una de las actividades más importantes de la celebración de este 40 aniversario será la Caminata 5K, un evento de reencuentro diseñado para reunir a la gran familia ubista y a cualquier ciudadano que desee sumarse a la celebración.

​​En este afán de crecimiento integral, las autoridades anunciaron la firma de un convenio estratégico con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), con el objetivo de certificar y acreditar saberes, abriendo un puente de doble vía entre la academia y los oficios productivos del país.

​​Gracias a esta alianza, florece la nueva Escuela de Medios, un proyecto enfocado en la formación integral de locutores, productores y camarógrafos. Para potenciar esta escuela, Basilio Sánchez, presidente del Consejo Superior y uno de los fundadores de la universidad, encabezará la inauguración de un moderno y vanguardista estudio de televisión en el tercer piso de la Escuela de Comunicación Social, cuyas transmisiones iniciales se realizarán vía streaming, adaptándose a las demandas de las nuevas audiencias globales.

​INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

​El Centro Internacional de Industria 4.0 (CITIC) se levanta como epicentro de la innovación tecnológica de la región. Lejos de ser un espacio exclusivo para tecnólogos o ingenieros, este centro representa una oportunidad de aprendizaje transversal e interdisciplinario.

​En estos espacios, los estudiantes no memorizan conceptos, sino que se sumergen en ellos. Las instalaciones cuentan con ocho brazos robóticos y cuatro robots humanoides de última generación, permitiendo a los estudiantes interactuar, programar y simular líneas de producción industrial a escala real.

​Las autoridades universitarias enfatizaron que estudiantes de Psicología, Derecho o Comunicación Social participan activamente en estos laboratorios, entendiendo que la inteligencia artificial y los entornos virtuales son herramientas universales para el desarrollo profesional moderno. Asimismo, el centro mantiene sus puertas abiertas para el público general aragüeño que desee cursar estudios y diplomados en estas disciplinas de vanguardia.

​También informaron que los días 1 y 2 de julio se desarrollará el Sexto Congreso Iberoamericano de Estudiantes Universitarios. Allí, delegados nacionales e internacionales presentarán sus proyectos.

​El viernes 12 de junio, en el Foro Bicentenario, el Instituto Ingenium Fashion Design de la UBA presentará su gran pasarela anual. Es un evento de alta costura, totalmente abierto y gratuito, donde nuestros estudiantes exhibirán sus proyectos finales de diseño.

HONOR A UNA GLORIA

​​En el mismo contexto, luego de diferentes análisis, concluyeron que el Estadio Universitario de la UBA será bautizado con el nombre de un insigne aragüeño que brilló durante 19 temporadas en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, que no es otro que “El Rey” David Concepción. La actividad central para el nombramiento del estadio se llevará a cabo en el mes de junio y el propio Concepción estará en el terreno compartiendo con la juventud.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: CIUDAD MCY