Celebrado Día Mundial de la Hipertensión Arterial en Corposalud

CIUDAD MCY.- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Corporación de Salud del estado Aragua realizó una jornada educativa para resaltar la importancia del cuidado de la salud cardiovascular dirigida a los trabajadores de la sede.

En el marco de la actividad se ofreció información sobre los factores de riesgo que ocasionan hipertensión y se dejó claro que en su mayoría obedecen a estilos de vida que pueden ser fácilmente modificados. El sedentarismo, el tabaquismo, la mala alimentación y el estrés son los principales factores que ocasionan esta enfermedad.

El personal que participó en la actividad fue atendido por el equipo de la coordinación del programa de enfermedades cardiovasculares, quienes midieron la presión arterial de los asistentes, tomaron talla y peso y pasaron a consulta con el médico especialista.

En toda la red asistencial del estado Aragua se promueve la salud cardiovascular al ofrecer de forma permanente la toma de presión arterial de todo usuario que asiste a los centros de salud. Esta iniciativa forma parte de la protección social que el Gobierno nacional, siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, garantiza a través del Plan Salud y Vida 2026 que es ejecutado en Aragua por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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