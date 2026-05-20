Escuela de artes marciales “Joanita Kenpo” abrió sus puertas en Revenga

Más de 200 atletas podrán practicar de forma gratuita las disciplinas de judo, kenpo, karate, boxeo y sambo dentro de unas instalaciones que incluye un área de calistenia y de musculatura

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar la masificación deportiva en el municipio José Rafael Revenga, se realizó la inauguración de la escuela de artes marciales «Joanita Kenpo» en la localidad de El Consejo.

El acto de apertura estuvo encabezado por Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, en compañía del alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, y Taylor José Mijares, director general de Actividad Física y Deporte de la localidad.

En la recién inaugurada instalación deportiva, más de 200 atletas podrán practicar de forma gratuita disciplinas como judo, kenpo, karate, boxeo y sambo, así como también, podrán contar con un área de calistenia y de musculatura.

La gobernadora Sánchez manifestó que este espacio deportivo combatirá el ocio y será un lugar donde se desarrollen nuevos talentos deportivos que irán a competir con el corazón y con la fuerza de un aragüeño en campeonatos nacionales e internacionales.

Por su parte, Taylor José Mijares, director general de Actividad Física y Deporte del municipio, expresó que, a través de la apertura de este espacio Revenga se consolida como un municipio referencia en la masificación de las artes marciales.

«Esta escuela esta diseñada para el libre acceso de los habitantes y el fortalecimiento del deporte de base, aquí tenemos a nuestros atletas y por supuesto, se seguirán formando atletas en las diversas disciplinas».

Por su parte, el alcalde Daniel Perdomo constató que la escuela “Joanita Kenpo” está totalmente acondicionada para recibir a los jóvenes deportistas.

«Tenemos el área donde nuestros jóvenes realizarán las practicas, también tenemos el área de hidratación, baños, así como áreas de calistenia y de musculatura, porque nuestros atletas se merecen lo mejor», subrayó.

JOANITA KENPO

​El alcalde Perdomo subrayó que el nombre de la estructura no fue una imposición institucional, sino una decisión directa de la comunidad a través de los Consejos Comunales.

«Los habitantes eligieron el nombre de la atleta y también Gobernadora por considerarla un ejemplo de lucha social, un referente para la juventud venezolana y una gloria del deporte aragüeño, porque Joanita Sánchez no solo es para la juventud una figura política, sino una mujer atleta que inspira disciplina y resiliencia».

CANCHA BONITA

Además, en este día de júbilo, las autoridades llevaron a cabo la apertura de la primera cancha deportiva con grama artificial, espacio que seguirá elevando el talento de la juventud de Revenga.

Durante la jornada, la mandataria aragüeña indicó que la cancha cuenta con luminarias led para que los deportistas puedan realizar sus entrenamientos en el bloque nocturno, así como también, cuenta con espacios para la práctica del fútbol sala y otras actividades recreativas.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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