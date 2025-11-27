Bodegas comunales demuestran que Venezuela cuenta con sistemas de pagos robustos

Ciudad MCY.-“Venezuela sigue viviendo y tiene su sistema de pagos internos, internacionales, modernos, robustos y no la detiene nadie”, aseguró el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, durante el recorrido por la Comuna «Simón Bolívar» de la parroquia del 23 de Enero en Caracas, donde constató los avances de obras y proyectos ejecutados por el pueblo, que incluyen además las bodegas comunales, que cuentan con un sistema de pago del Banco Digital de los Trabajadores (BDT).

Asimismo, el presidente Maduro recordó que, aunque el país fue excluido de la Sociedad Financiera para la Telecomunicación Interbancaria Mundial (Swift, por sus siglas en inglés) en el año 2022, Venezuela sigue hacia adelante y se reinventa día a día. Vale destacar que el Swift es controlado por el Gobierno de Estados Unidos junto con grupos hegemónicos occidentales, que siempre han tenido como objetivo debilitar al Gobierno nacional a fin de propiciar un cambio.

No obstante, el pueblo no se detiene. En este sentido, el jefe de Estado puso de ejemplo a los emprendedores del país, quienes contribuyen a la economía venezolana desde sus localidades, como es el caso de la Comuna Socialista “Simón Bolívar”.

Aunado a ello, aseveró que con la instalación de este sistema de pago del BDT en cada uno de los negocios que son apoyados mediante el Plan Bodega, se reitera el compromiso del Gobierno nacional de impulsar la economía desde las bases, con la firme intención de crear un sistema comercial robusto que no solo favorezca a los emprendedores, sino que también garantice el acceso a productos de calidad para todos los venezolanos.

VTV | FOTO CORTESÍA