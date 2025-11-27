Comuna más votada en la Consulta Popular 2026 tendrá aprobados sus siete proyectos

Ciudad MCY.-La Comuna más votada por estado en la próxima Consulta Popular Nacional 2026 tendrá aprobados de manera automática los siete proyectos postulados por la comunidad; así lo dio a conocer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

El mandatario nacional realizó un recorrido en la parroquia 23 de Enero, para constatar los avances en la consolidación de la Ruta del Gobierno de la “Comuna Simón Bolívar”. En el lugar, felicitó la participación de los habitantes del Circuito Comunal, al ser una de las Comunas más votadas en las recientes elecciones celebradas el domingo 23 de noviembre de 2025.

Recordó que el pasado domingo rompieron récord de participación, en la que vecinos y vecinas salieron a dar su opinión y decisión por cada proyecto.

Este anuncio del jefe de Estado forma parte del fortalecimiento del modelo de democracia participativa y protagónica impulsado por el Gobierno Bolivariano, que busca consolidar el poder comunal como eje fundamental de la gestión pública. El encuentro refleja el compromiso del Ejecutivo con la consolidación de las Comunas como espacios de autogobierno y desarrollo.

VTV | FOTO CORTESÍA