Bolivia recibe a 17 misiones internacionales para supervisar el balotaje presidencial

CIUDAD MCY.- En Bolivia se encuentran 17 misiones de observación electoral internacional, a las que se sumaron dos nacionales, que seguirán el primer balotaje presidencial, este domingo 19 de octubre, entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre), informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.

“Ya están las 19 misiones de observación electoral en nuestro país. Tenemos cerca de 17 misiones internacionales y dos misiones de carácter nacional: Jubileo y Observa Bolivia”, precisó en Fama Poder y Ganas.

Las misiones más numerosas corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE). Para el balotaje, ya desplazó a 32 observadores de largo plazo a los nueve departamentos de Bolivia.

Mientras que el fin de semana arribó un grupo de 44 observadores de corto plazo para reforzar las tareas de observación.

Esta es la 24.ª vez que la OEA despliega una misión en el país y cuenta con el apoyo financiero de países como Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.

La participación de múltiples misiones internacionales busca asegurar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral, crucial para la consolidación de la democracia boliviana. Estas misiones observarán todas las etapas del balotaje, desde la instalación de las mesas de votación hasta el conteo de votos y la presentación de resultados preliminares.

AVN | FOTO REFERENCIAL