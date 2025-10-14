El nuevo presidente de Perú explica la razón del retraso en el nombramiento del Gobierno

CIUDAD MCY.- A pesar de que pasaron más de tres días desde que José Jerí asumió la presidencia del país andino, todavía no nombró a los nuevos ministros, explicando esta pausa con la necesidad de tener funcionarios que actúen «de manera proactiva».

«No quiero un gabinete que esté sentado en el escritorio, tiene que ser un gabinete que esté atendiendo situaciones y planteando situaciones y nuevas ideas, que es lo que se quiere en este momento para nuestro país», sostuvo durante una reunión con los gobernadores de las regiones.

Según el mandatario interino peruano —que fue parlamentario desde 2021— él mismo es «siempre prudente, pero creativo», y eso es lo que espera de los futuros ministros. Añadió que los años en el Congreso le enseñaron a ser «paciente y muy cauteloso», y relacionó los intentos de apresurarle con posibles intrigas de quienes desean que él «se caiga en el error».

«Por eso nos estamos tomando una pausa (…) Entonces, así como lo hice allá, lo haré acá, no habrá ninguna diferencia en la actitud», sostuvo.

