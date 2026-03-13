Bono de Guerra Económica para trabajadores públicos aumento a 150 dólares

CIUDAD MCY.-El Gobierno nacional elevó a 150 dólares el Bono de Guerra Económica destinado a los trabajadores activos de la administración pública, un incremento aplicado sin anuncio previo y que los beneficiarios conocieron únicamente al ver el depósito reflejado en sus cuentas.

La información fue posteriormente confirmada por el Canal Patria Digital en Telegram, que ratificó el nuevo monto del beneficio. Hasta ahora, el bono equivalía a 120 dólares.

Para el mes de marzo, el pago se ubicó en 66.450 bolívares, cifra que —al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), de 443,25 bolívares por dólar— equivale a 149,91 dólares.

FUENTE:FINAZA DIGITAL

FOTO:CORTESIA