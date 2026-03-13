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Venezuela

Gobierno venezolano denuncia acciones ilegales de Guyana en aguas pendientes por delimitar

PorLuisa Pedroza

Mar 13, 2026

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela rechazó categóricamente las afirmaciones del Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, relativas a su ilegal acción en aguas no delimitadas, las cuales constituyen un acto de usurpación de áreas marítimas que se suma a su conducta de desconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, relativo a la controversia por el espacio terrestre de la Guayana Esequiba.

A través de un comunicado difundido por el canciller venezolano Yván Gil, expresan que Guyana y Venezuela comparten una extensa zona marítima que, a la fecha, permanece pendiente de delimitación, tal como expresamente lo han reconocido ambos gobiernos.

“En consecuencia, cualquier actividad de exploración, prospección o disposición de recursos naturales en dichos espacios constituye un acto unilateral carente de base jurídica, que no puede generar derechos frente a la República Bolivariana de Venezuela, al tiempo que viola los principios fundamentales del derecho internacional de buena fe, cooperación y buena vecindad”, señala el texto.

En ese sentido, manifiesta que Venezuela no tolerará que Guyana dé por sentado que el mar pendiente por delimitar le pertenece y, en consecuencia, se atreva ilícitamente a usufructuar los recursos existentes en esa región, generar daños ambientales y fabricar derechos de navegación comercial, civil o militar.

“Venezuela reitera que continuará adoptando todas las medidas a su disposición para defender su integridad territorial y sus derechos soberanos en el marco del derecho internacional”, concluyó.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

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