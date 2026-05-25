Diez venezolanos se unieron a la MLB durante este 2026

CIUDAD MCY.- En la actual temporada de 2026, la presencia de peloteros venezolanos en las Grandes Ligas (MLB) se consolidó con la incorporación de un total de diez criollos. En total, la lista de grandeligas venezolanos aumentó a 515.

PELOTERO VENEZOLANOS DEBUTANTES EN LA TEMPORADA 2026 DE LA MLB:

Jedixson Páez (P) | Medias Blancas de Chicago | 26 de marzo de 2026

Jeferson Quero (C) | Cerveceros de Milwaukee | 29 de marzo de 2026

José Franco (P) | Rojos de Cincinnati | 30 de marzo de 2026

José Fernández (SS) | D-backs de Arizona | 31 de marzo de 2026

Yohendrick Piñango (OF) | Azulejos de Toronto | 26 de abril de 2026

Jesús Rodríguez (C) | Gigantes de San Francisco | 4 de mayo de 2026

Omar Martínez (C) | Angelinos de Los Ángeles | 8 de mayo de 2026

Gabriel González (OF) | Mellizos de Minnesota | 22 de mayo de 2026

Víctor Bericoto (OF) | Gigantes de San Francisco | 22 de mayo de 2026

Pedro Ramírez (IF) | Cachorros de Chicago | 23 de mayo de 2026

Con una cifra que promete seguir en ascenso, ya solo es cuestión de otros dos estrenos para igualar el número con que cerró la temporada de 2025.

No obstante, en varias ocasiones hasta 15 venezolanos se unieron a la MLB, particularmente en los años 2024, 2019, 2013 y 2007. Aun así, la cifra máxima ascendió en 2022, cuando el récord pasó a ser de 24 peloteros venezolanos.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA