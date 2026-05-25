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Polvo del Sahara llegará a Venezuela entre este lunes y viernes

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PorGioezabeth Ceballo

May 25, 2026

CIUDAD MCY.- Desde este lunes se espera el ingreso al país de partículas del Polvo del Sahara en concentraciones de leves a moderadas, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El ente prevé que el fenómeno afecte mayormente la zona norte y costera, aproximadamente hasta este viernes 29 de mayo.

El organismo meteorológico detalló que estas condiciones reducen de manera significativa la visibilidad horizontal y limitan el desarrollo nuboso.

El Inameh instó a las y a los ciudadanos a tener precaución en torno a las consecuencias de la reducción de la visibilidad que puede causar el fenómeno, y a tomar las previsiones necesarias a quienes padecen afecciones respiratorias.

FUENTE: AVN

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