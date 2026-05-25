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Embajada de Colombia inauguró consulado en Barquisimeto

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PorGioezabeth Ceballo

May 25, 2026

CIUDAD MCY.- ​La Embajada de Colombia en Venezuela inauguró la sede de su consulado en Barquisimeto, estado Lara, el pasado sábado 23 de mayo, con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores del país vecino, Rosa Yolanda Villavicencio.

«Nos complace y emociona la apertura de nuestro consulado en Barquisimeto, es una gran noticia para ambos países», expresó la canciller, quien señaló que esta iniciativa se consolidó «para que nuestros hermanos colombianos que hacen vida acá puedan realizar sus trámites. Nos unen los lazos de cooperación y hermandad histórica entre ambas naciones».

​El gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, quien participó en el encuentro, aseguró que «nos complace tener este consulado al servicio de la comunidad colombiana. Tenemos las puertas abiertas de la gobernación del estado Lara para apoyarlos, porque somos hijos de los grandes libertadores de nuestra América».

​En la actividad también estuvieron el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el encargado de funciones consulares, Cristian Alberto Pinzón; el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Mauricio Rodríguez; junto al alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, entre otras autoridades civiles.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA

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