Boxeadores venezolanos listos para el Mundial de Liverpool

CIUDAD MCY.-La selección nacional de boxeo de Venezuela recibió una dotación de botas deportivas por parte del Ministerio del Poder Popular para el Deporte como parte de su preparación para la participación en el Campeonato Mundial Amateur de la World Boxing en Liverpool, Inglaterra, que se estará llevando a cabo del 4 al 14 de septiembre.

Durante la entrega, los atletas también contaron con la visita del campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de las 175 libras, Albert Ramírez, quien compartió su experiencia y motivó al equipo.

La delegación venezolana estará integrada por un total de ocho peleadores: Irismar Cardozo, Omailyn Alcalá, Krisandy Ríos, Génesis Palma, Wilson Solórzano, Jesús Cova, Lisandro Tejada y Diego Pereira.

El ministro de Deporte, Franklin Cardillo, visitó al equipo para hacer la entrega formal de las botas, destacando el compromiso del gobierno con el boxeo nacional. Cardillo expresó su confianza en que los atletas estarán dejando bien en alto el nombre de la nación y que cada golpe en el ring será «un golpe por Venezuela».

El campeón mundial Albert Ramírez, por su parte, ofreció palabras de aliento a la delegación. En su intervención, hizo énfasis especialmente lo importante y vital que es la disciplina, la constancia y una mentalidad ganadora para alcanzar el éxito.

La delegación partirá hacia Inglaterra este lunes 1 de septiembre para el campeonato, que contará con la participación de 550 boxeadores de 65 países.

