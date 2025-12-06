Brindan homenaje a artista aragüeña Mariozzi Carmona en México

Con dos funciones, de la icónica pieza «Mujermente hablando», la compañía mexicana Luna y Señas, le rinde homenaje a su autora, la dramaturga venezolana, nacida en Maracay, Mariozzi Carmona Machado

CIUDAD MCY.- Con dos funciones, de la icónica pieza «Mujermente hablando», Machado; esta sábado 6 de diciembre, en el 77 Centro Cultural Autogestivo, ubicado en Abraham González 77, Colonia Ciudad Juárez, en la ciudad de México, la compañía Luna y Señas, le rinde homenaje a su autora, la dramaturga venezolana, nacida en Maracay, Mariozzi Carmona Machado

Este montaje de 2025 es una nueva puesta en escena, una lectura madura y renovada que nace como homenaje a Mariozzi Carmona Machado para honrar su legado y trascendencia.

La dirección corre a cargo nuevamente de Daniela Esquivel, tratándose de una renovada propuesta escénica, una lectura sumamente madura que reúne a la misma Daniela, no sólo en la dirección, pues da vida al personaje de “La mujer” y a la actriz Zohar Salgado, interpretando a “La otra”.

ESENCIA FEMENINA, SIN PUDOR

En un espacio desprovisto, con una atmósfera de encierro y muy pocos elementos de utilería y escenografía, las intérpretes de La mujer y La otra, despliegan sus momentos y memorias. Nuestra puesta en escena es intimista, cercana al público, buscamos hacerlo cómplice de esta relación que se entreteje en diálogos profundos y evocadores que nos hacen escuchar voces de la esencia femenina desplegarse sin pudor alguno.

Inspirada en la lucha de las mujeres militantes de disidencias alrededor de América latina y especialmente de las mujeres que lucharon durante el periodo conocido como “La guerra sucia” en México, esta propuesta escénica conjunta episodios de lucha personal y colectiva de mujeres que se enfrentan al desafío de vencer situaciones de opresión que las violentan y mantienen cautivas.

La luz surge poderosa y desafiante atravesando el espacio, acompañando sus voces que nos dejan entrever pensamientos, deseos y angustias del pensamiento femenino. El vestuario evoca diversas épocas sin seguir el patrón de ninguna época, son piezas que se han usado en diversos años, evidenciando que la esencia libertaria de las mujeres se sostiene al paso del tiempo.

MARIOZZI, POR SIEMPRE

“Mujermente hablando. Su propio nombre es en sí mismo una especie de microrrelato que rompe lo instituido, un sustantivo se convierte en adverbio y nos regala un propósito que transciende lo establecido por la norma.

Una mujer habla en presente continuo. También es como epígrafe, que entraña un mundo de posibilidades, donde el imaginario amalgama realidades disímiles en la vida de sus protagonistas.

Dos mujeres vestidas con la piel de muchas, de algunas, de todas. Dos mujeres sosteniendo su propia historia y la de otras. Historias que guardamos en el dobladillo de la falda y que solo podemos entregar en un encuentro íntimo, donde la boca cerrada y el cuerpo dócil, a veces resignado, se reinventan, develando sentires olvidados, silenciados sin espacio ni tiempo.

Entonces, las convenciones e imposiciones sociales se desfiguran, la confrontación sale a la luz, y esas dos mujeres expresan y dan forma a lo que está amordazado en el devenir.

ESPACIO DE INTIMIDAD

Mariozzi Carmona, con la exquisitez que caracteriza a su dramaturgia, en Mujermente hablando transforma la escena en un espacio de intimidad y manifiesta a viva voz los silencios, lo que no nos atrevemos a decir.

Lo que se esconde detrás de las palabras cotidianas. La delicadeza y profundidad de sus textos siempre me conmueven e invitan a reflexionar, desde el texto a la escena. «Su dramaturgia muestra la grandeza de un teatro que respira en sus personajes y espectadores. Gracias, mi eterna y amada Mariozzi.”, exhala emocionada, la directora Esquivel.

IN MEMORIAM

«Nuestro objetivo -dice la directora Daniela Esquivel- con esta puesta en escena es rendirle homenaje a Mariozzi Carmona Machado, figura importantísima y fundante en la historia y trayectoria de la Compañía Luna y Señas. Mariozzi Carmona Machado, querida y reconocida poeta y dramaturga, falleció en el mes de abril de 2024, dejando un legado poético y dramatúrgico de gran importancia para las letras venezolanas».

«Mujermente hablando», determinó el nacimiento de la agrupación teatral que dirige Daniela Esquivel, quien lo reitera con sus palabras: «Esa obra nació para la compañía teatral Luna y Señas en el año 2005, estrenándose, bajo mi dirección, por primera vez. En el año 2004, leí la obra, publicada en la Antología Teatral “Teatro, Mujer y Latinoamérica”, lectura que me marcó profundamente, al punto de decidir que esa obra sería la pieza con la que debutaría en el mundo profesional del teatro; recién egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro».

“Ahí surgió mi profunda amistad con Mariozzi Carmona Machado y su familia, quien ahora considero la mía. Mi vínculo con Venezuela también se volvió indisoluble. Luna y Señas como compañía le debe muchísimo a Mujermente hablando, con esta obra nos dimos a conocer de manera profesional”, recuerda Daniela.

La compañía -relata Daniela Esquivel- que recién había fundado dos años atrás, en el 2003, sería la encargada de llevarla a cabo, conformando así un equipo que la estrenaría en el mes de abril de 2005 en el Teatro La Capilla, en Coyoacán, Ciudad de México.

«Mujermente hablando» estuvo en escena hasta 2017, bajo la dirección de Daniela Esquivel. En octubre de 2018, se realizó una lectura dramatizada en el Teatro Latea, Bajo Manhattan. La obra está publicada en el volumen Teatro, mujer y Latinoamérica, en Ciudad de México, bajo el resguardo de la Sociedad General de Autores de México, patrocinada por Cidal y Conaculta.

DEVELACIÓN DE PLACA

En Abril de 2013, en el Teatro La Capilla, de Coyoacán, se develó una placa, por la Compañía Luna y Señas, al celebrar más de cinco años en repertorio. Develación, que realizó la escritora, Laura Esquivel, la conocida autora de ´´Como agua para chocolate´´ junto a la investigadora y dramaturga mexicana, Norma Román Calvo, con la presencia de su autora Mariozzi Carmona Machado.

Del 2010 al 2013 esta propuesta dirigida por Daniela Esquivel e interpretada por Zohar Salgado y Graciela Cázares, recorrió diversos escenarios, como el Festival de Teatro Social, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, entre otros.

En noviembre de 2013 se realizó la última función durante las celebraciones del décimo aniversario de la compañía Luna y Señas. Posteriormente, el director Domingo Ferrandis, en 2017, creó una mise en scène que presentó en FESTEA, de Caracas y luego en espacios de la Universidad Nacional de México y el Museo Casa de la Memoria Indómita en Ciudad de México. Con un elenco conformado por Haruka Ríos y Daniela Esquivel.

2025, UNA OBRA RENOVADA

Finalmente, este montaje de 2025 es una nueva puesta en escena, una lectura madura y renovada que nace como homenaje a Mariozzi Carmona Machado para honrar su legado y trascendencia. Una renovada propuesta escénica, con una lectura sumamente madura que reúne a la misma Daniela Esquivel, no sólo en la

Mariozzi Carmona, nacida en Maracay, Aragua, Venezuela, el 26 de enero de 1963, Carmona Machado dejó una dilatada trayectoria en la poesía y la dramaturga, pero también como formadora de varias generaciones de autores. Era licenciada en Teatro, mención Docencia, por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, y locutora egresada de la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Antes había cursado también estudios de Medicina en la Universidad de Carabobo (UC), de Artes en la UCV y de Canto en el Conservatorio de Música de Maracay.

NOTA DE PRENSA HERNAN COLMENARES | FOTOS CORTESIA