Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Estiman condiciones meteorológicas estables en todo el país

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 11, 2026

CIUDAD MCY.- En buena parte del territorio nacional se estiman condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado, informó este domingo en Telegram el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual modo, refirió que se registrarán algunas lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en áreas de Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Lara, partes de Falcón, los Andes y zonas del Zulia.

En otro mensaje, el Inameh señaló que se observará nubosidad fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; resaltando, zonas con precipitaciones Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, zonas de Apure, este de Barinas y Táchira.

AVN  | FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Venezuela

Patria: estos son los bonos que depositarán del 12 al 17 de enero

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Gobierno le dará duro a la especulación

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Cancha rehabilitada garantizará encuentro comunitario en San Casimiro

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Estiman condiciones meteorológicas estables en todo el país

11 de enero de 2026 Beatriz Guilarte