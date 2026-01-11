Estiman condiciones meteorológicas estables en todo el país

CIUDAD MCY.- En buena parte del territorio nacional se estiman condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado, informó este domingo en Telegram el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual modo, refirió que se registrarán algunas lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en áreas de Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Lara, partes de Falcón, los Andes y zonas del Zulia.

En otro mensaje, el Inameh señaló que se observará nubosidad fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; resaltando, zonas con precipitaciones Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, zonas de Apure, este de Barinas y Táchira.

AVN | FOTO : CORTESÍA