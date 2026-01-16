¡Sácalo fácil, sácalo a Credix!

CUIDAD MCY.-La empresa de internet por fibra óptica FIBEX trae a Venezuela una innovadora forma de obtener crédito con Credix, una aplicación a través de la cual los usuarios podrán obtener financiamientos para la adquisición de productos y servicios de manera fácil, cómoda y segura.

Edwin Julián Sierra, CEO de la corporación Fibex Telecom, comentó sobre este método diferente que viene a conquistar a los venezolanos. “Fibex quiere premiar la lealtad de sus clientes, Credix es un sistema de financiamiento que llega de manera fácil y sencilla a los usuarios para que puedan jugar con su flujo de caja y comprar sin estar condicionado a ciertas tiendas aliadas”.

Asimismo, explicó que “Este es un crédito desembolsado a una cuenta digital donde el cliente puede hacerse un pago móvil a su cuenta o pasar su tarjeta de Credix y pagar en cualquier establecimiento sin condicionamiento. Es un nuevo método fácil, rápido y sencillo”.

De igual manera indicó que esto es solo el comienzo de lo nuevo que trae la empresa. “Se vienen nuevos tiempos, se vienen más servicios agregados y Credix es una muestra de ello. En Aragua ya empezaron las labores comerciales, ya tenemos cierta cantidad de suscriptores que sus créditos han sido pre aprobados y en los próximos días se les estará notificando que ya podrán usar su crédito”.

Los usuarios nuevos no tendrán que preocuparse, ya que recibirán una pequeña inducción para el manejo de la aplicación. “Estamos prestos para brindar capacitación a todos nuestros usuarios sin embargo la aplicación es muy sencilla, es muy intuitiva y la manera de solicitar su crédito y de aprobación es casi automática. Se vienen muchas cosas más y los invitamos a que estén pendiente que vamos a traer buenas noticias al estado Aragua y a todo el país”, aseguró Sierra, CEO de la corporación Fibex Telecom.

Marjorie Caballero Gerente corporativo de Credix, comentó sobre la operatividad del financiamiento. “Nos hemos comprometido a trabajar en la misión de ser el puente operativo entre Fibex y Credix premiando la lealtad y recompensando el pago puntual de todos nuestros clientes”.

Informó que “Nuestro objetivo principal es impulsar la marca y su crecimiento recompensando a sus clientes con financiamientos ágiles y rápidos que permitan lograr sus objetivos diarios. Esto lo hacemos de la mano de Ubipagos empresa aliada donde reposa el crédito”.

Finalmente brindó un resumen de Credix. “Esto es un financiamiento ágil, una línea de crédito rotativo con una comisión pero sin intereses ocultos, una vez que la use y la paga puede optar por más créditos. Es una forma de proteger su dinero, es un dinero líquido donde puede transferirlo, comprar, pagar, tiene una tarjeta física y una virtual. La promesa es recompensar, si usted paga puntual, tendrá crecimiento en la plataforma. Queremos premiar el uso responsable, el servicio de internet tiene recompensa optando por un crédito ágil y sin la lentitud de los métodos tradicionales, destacó Caballero.

