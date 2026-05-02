Buen Vivir viste de tradición para celebrar el Velorio de la Cruz de Mayo

CIUDAD MCY.- Este domingo 3 de mayo se celebrará la festividad de la Santísima Cruz de Mayo y el Eje del Buen Vivir será uno de los escenarios para ofrecer diversas actividades enmarcadas en la tradición, para el disfrute del público de manera gratuita.

En el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, los asistentes podrán disfrutar de una programación que integra saberes ancestrales, talleres creativos y expresiones musicales, desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. En el transcurso del día, también tendrán la oportunidad de recorrer un mercadillo artesanal organizado por la Fundación Red de Arte.

La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con un ciclo de talleres enfocados en la identidad y las artes manuales. La Fundación Museos Nacionales (FMN) ofrecerá espacios de origami, pintura y estampado, mientras que el artesano Richard Mendoza y el Movimiento de Muñequeras de Venezuela dictarán sesiones de cerámica y elaboración de flores en tela. Un momento clave será el taller de tejido de palmas liderado por Luisa Pérez Madriz “Luisin”, destinado a preparar el vestuario de la Santa Cruz.

A partir de la 1:00 de la tarde, los cultores iniciarán el montaje del altar, seguido de un conversatorio sobre la tradición, el ritual y los cantos de esta festividad. La tarde continuará con formación práctica en la elaboración de cruces con palos de canela y la extensión de las actividades artísticas para niñas, niños y adultos, con el fin de preparar el ambiente para la transición hacia los actos ceremoniales.

El cierre del evento, entre las 5:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, estará marcado por el sentimiento del velorio, las décimas y el repique del tambor. Destacados poetas y agrupaciones como el Ensamble Magistral UNEM (siglas de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio “Samuel Robinson”) y el Grupo Songoycultura elevarán sus cantos antes del ritual de clausura titulado “Préstame tu Cruz”, que pondrá fin a este encuentro de fe y cultura popular venezolana.

Esta iniciativa es organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y sus entes adscritos como las fundaciones Red de Arte, Museos Nacionales y Misión Cultura. Juntos, suman esfuerzos para mantener vivas una de las manifestaciones más ricas del calendario festivo nacional.

La invitación es a las familias caraqueñas y visitantes a acercarse este domingo a Bellas Artes para rendir tributo a la Cruz, pedir por las buenas cosechas y disfrutar de un espacio de convivencia ciudadana en paz.

FUENTE : MINISTERIO DE CULTURA

FOTO : REFERENCIAL