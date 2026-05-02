Realizan labores de atención al sistema de aguas servidas en Caña de Azúcar

Se llevó a cabo la sustitución de 310 metros de tubería que afectaban el drenaje de la vereda 2

CIUDAD MCY.- A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suarez (@brullerbysuarez), dio a conocer las labores de atención al sistema de aguas servidas en la Urbanización Caña de Azúcar.

En respuesta a solicitudes de los vecinos residentes de la vereda 2, se llevó a cabo la sustitución de 310 metros de tubería, misma que se encontraba en estado de colapso. Los trabajos se realizaron específicamente en la avenida 8, donde se realizan las descargas.

Resulta importante señalar que, la acción se concretó gracias a la articulación del Ejecutivo nacional, regional y municipal, en cumplimiento a la 2T de los planes de gestión gubernamental.

Este tipo de obras ofrece a las familias sitios adecuados para su desarrollo, la consolidación de una “Ciudad más Humana”, al mejorar sus condiciones de vida mediante la recuperación de servicios básicos, más en estos casos, que se trata de estructuras con más de 30 décadas de antigüedad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA