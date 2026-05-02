Lucha olímpica equipada para campeonar

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo realizó la entrega de material específico de entrenamiento a los atletas de la selección nacional de lucha olímpica, durante el proceso de acompañamiento en concentración, preparación y competencia, con el fin de brindar las mejores condiciones para campeonar en eventos internacionales.

La entrega se efectuó en el salón de lucha del gimnasio vertical Papelón Borges, espacio donde la selección continúa su preparación intensiva con vista al Campeonato Panamericano que se efectuará en Iowa, Estados Unidos, del 7 al 10 de mayo.

La actividad estuvo encabezada por el ministro Cardillo en compañía del viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, y el director general de Alto Rendimiento, Francisco Suárez.

A ellos se sumó, José Barreto el presidente de la Federación Venezolana de Lucha, junto al cuerpo de entrenadores y personal técnico, para efectuar la entrega de la dotación.

SIMULACIÓN COMPETITIVA

El equipamiento consta de dos trusas, una de color rojo y otra azul, además de botas de última generación.

«El objetivo de esta dotación es que a partir de ahora nuestro atletas podrán simular condiciones reales de competencia, utilizando estos uniforme de entrenamiento específico de la lucha, con sus botas y sus licras, para que estén cómodos y adaptados al momento que suban a la colchoneta en busca de medallas y glorias para el país», explicó el ministro Cardillo.

INSTALACIONES REPOTENCIADAS

Asimismo, Cardillo detalló que gracias al apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministerio del Deporte está remodelando el Centro Nacional de Lucha, ubicado en el Parque Naciones Unidas con el propósito de «potenciar aún más esta disciplina que ya tiene una Liga Nacional y ahora contará con la más moderna instalación para concentraciones, entrenamientos y competencias».

También anunció que desde este lunes estará abierto el gimnasio de musculación Julio César León, el cual se «rehabilitó con máquinas nuevas e instructores especializados en la preparación física para todos los deportes».

PROYECÍÓN OLÍMPICA

Sobre el acompañamiento técnico, el ministro destacó la presencia del equipo nacional de entrenadores y el respaldo de especialistas cubanos que se suman al proyecto.

«Estoy convencido de que la lucha le va a dar una medalla a Venezuela en los Juegos Olímpicos. Eso va a ocurrir si lo soñamos juntos, si lo creemos y hacemos las cosas correctas», proyectó.

Finalmente, hizo un llamado a los atletas a ser conscientes de su rol como embajadores del país, puesto que «son la imagen de esta nación, lo que ustedes hacen, dicen y publican lo ve toda nuestra juventud».

MOTIVACIÓN A TOPE

Por su parte, la máxima autoridad de Fevelucha recalcó que realizaron la entrega de un material de alta gama para cada uno de los atletas que conforman las selecciones A, B y C de Venezuela.

«Este suministro representa un plus para la motivación de la delegación en esta etapa de preparación, y gracias a este acompañamiento institucional del ministerio nuestros atletas se mantienen en óptimas condiciones en esta fase de preparación, abundó Barreto.

Además, recalcó que este apoyo permanente del Ministerio del Deporte para su disciplina se refleja en las preseas obtenidas por la lucha en todas las competencias internacionales donde compite.

«Los resultado lo dicen todo sobre una gestión deportiva y la lucha sigue creciendo paralelamente con otras disciplinas para aportar triunfos y medallas a Venezuela», añadió Barreto.

PREPARACIÓN INTENSA

Asimismo, la campeona panamericana junior en Asunción 2025, Ashley Montero, destacó la intensidad del trabajo que ha realizado la selección nacional previo al Campeonato Panamericano que se realizará en mayo.

«Llevamos cinco meses de preparación, porque en esa cita continental vamos por la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027″, detalló Montero.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA