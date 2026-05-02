Samanes barrió a Guerreros en Maracay

CIUDAD MCY.- Samanes de Aragua conquistó su cuarto triunfo consecutivo de la presente temporada 2026 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional, al derrotar 8 carreras por 5 a Guerreros de Lara en el José Pérez Colmenares de Maracay, barriendo así en la serie de dos compromisos en la ciudad jardín.

Samanes inició su ataque desde el primer inning, sencillo de Beycker Barroso permitió la anotación de Eduardo Díaz para poner a ganar al Gigante de Aragua 0-1. Por otra parte, Guerreros igualó a 1 en la parte alta del segundo episodio.

Sin embargo, Samanes volvió a castigar al abridor larense en el cierre del segundo capítulo. Manuel Meléndez ligó doble al jardín izquierdo para remolcar a José Sibrian y a Yhoswar García para colocar la pizarra 1-3, acto seguido, Eduardo Díaz conectó imparable para impulsar a Meléndez con la cuarta anotación de Aragua que pasó a ganar 1-4. Lara fabricó una en el tercer inning para acercarse 2-4.

Por su parte, Samanes volvió a tomar ventaja de 3 en el marcador 2-5, anotando una en el cierre del tercer acto. En la alta del cuarto, Guerreros anotó una para poner 3-5 la pizarra.

El abridor de Samanes, Harol González, completó 5.0 entradas en las que permitió 8 imparables, 3 carreras, concedió 1 boleto y abanicó 1 adversario, para apuntarse la victoria, su primera de la temporada.

En el cierre del quinto, Yhoswar García conectó triple entre el jardín derecho y el central para remolcar desde tercera base a José Sibrian con la sexta anotación del conjunto de casa que amplió su ventaja a 3-6. Con dos más en el cierre del sexto, el Gigante de Aragua colocó el marcador 3-8 en su favor.

Manuel Meléndez con 3 remolcadas y Yonathan Mendoza con 2, fueron los más destacados a nivel ofensivo por Samanes de Aragua.

PRENSA SAMANES DE ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA