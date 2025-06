Cámara de Representantes de Colombia aprueba texto de reforma pensional

Después de más de cuatro horas de discusión, el pleno de la Cámara aprobó, con 104 votos a favor y nueve en contra, la solicitud de los congresistas del partido oficialista Pacto Histórico de aceptar el texto de la reforma aprobado por la cámara alta, con la finalidad de disminuir los periodos de debate y prevenir una conciliación.

«Hemos triunfado. Que vivan las abuelas y los abuelos de Colombia. Ha sido aprobada la reforma pensional. He cumplido y la Cámara de Representantes ha cumplido», expresó el presidente Gustavo Petro en X acerca de una de sus propuestas emblemáticas.

El brazo legislativo ya había aprobado la reforma pensional a mediados del año pasado, sin embargo, la Corte Constitucional la devolvió al Congreso, que ordenó rectificar un error de procedimiento para que pudiera entrar en vigor.

El fallo del tribunal se emitió en respuesta a más de 40 reclamaciones contra el proyecto de ley y determinó que la Cámara no discutió de manera apropiada el texto que el Senado aprobó.

Con el voto de los legisladores habrían solucionado el inconveniente de procedimiento, y la reforma pensional quedaría preparada para ser aprobada por el mandatario.

Dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se conoció solo tres días antes de finalizar el periodo legislativo, el viernes de la semana anterior, y estableció un periodo de 30 días laborables para rectificar el caso, Petro convocó a los miembros de la Cámara a sesiones extraordinarias en la víspera para retomar el debate.

No obstante, el viernes no se logró reunir el cuórum requerido (un cuarto de los legisladores), debido a que los partidos opositores argumentaron que no se había obtenido una notificación oficial del veredicto del Tribunal y que, sin él, la celebración de sesiones resultaba «ilegal».

A pesar de que se consiguió el cuórum en la sesión de este sábado, los partidos opositores Cambio Radical y Centro Democrático no participaron. Dichos partidos denunciaron, respectivamente, que la citación «no fue realizada correctamente» y que el procedimiento bajo tales circunstancias sería una «actuación prevaricadora».

La reforma de pensiones, uno de los proyectos sociales más destacados del Gobierno de Petro, tiene como objetivo expandir la cobertura del sistema a través de un esquema de cuatro pilares, que abarca desde ayudas para personas mayores sin pensión hasta contribuciones voluntarias.

En varias ocasiones, Petro ha afirmado que esta reforma podría lograr el 100 por ciento de cobertura total entre pensiones y bonos de jubilación de los individuos de la tercera edad» en un periodo de dos años.

La propuesta no prevé un incremento en la edad de jubilación, la cual permanecerá en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Después de conocer el resultado del voto en la Cámara, Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que esta «reforma progresista le da a más de 3 millones de viejos que no pudieron acceder a su pensión un mínimo de 223.000 pesos (unos 55 dólares), que no es mucho, pero le da mucho bienestar a los más afectados».

«Un poco más de 100 representantes vinieron a cumplir su deber (…) Muchos se quedaron en Miami, en Estados Unidos, con una miopía evidente ante las necesidades del país. Pero afortunadamente hay gente que trabaja», festejó el ministro.

Fuente TeleSur || Foto Cortesía