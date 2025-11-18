Caminerías y ornato renuevan espacios comunitarios en Santos Michelena

La intervención municipal incorporó iluminación, torrenteras, ornato y rehabilitación de un contenedor, fortaleciendo la seguridad y el ordenamiento del sector «Brisas de Bucaral”

CIUDAD MCY.- Como parte del plan municipal de recuperación de espacios, el equipo de servicios públicos de la alcaldía del municipio Santos Michelena desarrolló la construcción de caminerías y trabajos complementarios en «Brisas de Bucaral», ubicado en Las Tejerías, dando cumplimiento a las prioridades definidas por la comunidad.

De acuerdo a la información difundida por la alcaldía en las plataformas sociales, la obra incorporó 50 metros lineales de caminerías, diseñadas para facilitar el tránsito seguro de los vecinos, junto con 25 metros de barandas destinadas a reforzar la protección peatonal en los puntos de mayor circulación.

A estas mejoras se sumaron luminarias, torrenteras, siembra de plantas ornamentales y la rehabilitación de un contenedor de desechos sólidos, acciones que en conjunto contribuyen a un entorno más ordenado, limpio y funcional.

Es importante mencionar que estas intervenciones se ejecutan bajo los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T), orientado por el presidente Nicolás Maduro, así como del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en coordinación con el alcalde Régulo La Cruz.

Con esta entrega, el Gobierno local reafirmó su compromiso de seguir atendiendo los planteamientos de los habitantes de Las Tejerías, mediante obras que fortalecen la infraestructura urbana y elevan la calidad de vida en la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : CORTESIA