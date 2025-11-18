Gobierno de Mariño renueva 212 metros de colectores en dos comunidades

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, supervisó los trabajos de sustitución de un tramo principal de 91 metros lineales de colector de aguas servidas en la segunda calle de la urbanización San Pablo, en el Casco de Turmero.

Asimismo, se dio inicio a la sustitución de 121 metros lineales de tuberías de aguas servidas en la avenida Doctor Francisco Montoya, para un total de 212 metros lineales de colectores reemplazados en estas comunidades.

Este proyecto forma parte del plan de mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos que adelanta la gestión municipal con el propósito de elevar la calidad de vida de los habitantes de Santiago Mariño.

El mandatario local destacó que en la sustitución del colector en San Pablo se utilizó tubería de 12 pulgadas, una acción prioritaria para optimizar el servicio y ofrecer una solución definitiva a los vecinos del sector.

Asimismo, Guzmán enfatizó que la ejecución de esta obra es resultado de la articulación entre el gobierno nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, quienes aprobaron los recursos necesarios para concretar esta labor en la comunidad.

SISTEMA DE AGUAS RECIDUALES AVANZA EN LA AVENIDA DOCTOR FRANCISCO MONTOYA

Por otra parte, se conoció que avanzan los trabajos de sustitución de los 121 metros lineales de colector de aguas servidas en la avenida Doctor Francisco Montoya, una vía crucial del municipio por su conexión y cercanía con La Morita 1. Así lo informó Melvin Solarte, encargado de la obra, quien brindó detalles sobre los avances y confirmó el alcance del proyecto.

La intervención busca mejorar de manera significativa el sistema de disposición de aguas residuales en la zona, ofreciendo soluciones concretas a los problemas que afectan a los vecinos y vecinas.

Para culminar, Solarte enfatizó que la obra se ejecuta en el marco del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, una plataforma que facilita la respuesta eficiente a las necesidades de la comunidad en materia de servicios públicos.

