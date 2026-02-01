Canciller Yván Gil recibe en Caracas a diplomática de EEUU Laura Dogu

CIUDAD MCY.-La diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada del gobierno de EEUU, fue recibida este sábado en Caracas por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil.

De acuerdo al mensaje publicado en sus redes sociales, Gil informó que la representante estadounidense llega a Venezuela en el marco de la agenda de trabajo entre el Gobierno venezolano y el norteamericano.

“Agenda orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”, explicó en su cuenta de Instagram.

El Gobierno de Estados Unidos nombró el 22 de enero a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA