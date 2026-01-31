Delcy Rodríguez convoca a Gran Consulta Nacional por un Nuevo Sistema de Justicia

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, anunció la convocatoria a una Gran Consulta Nacional por un Nuevo Sistema de Justicia, con el objetivo de transformar el abordaje penal y social en Venezuela.

Esta iniciativa estará bajo la responsabilidad de la Comisión de la Revolución por la Justicia, presidida por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, junto al Programa de Convivencia Democrática y la Paz.

Durante su intervención en la apertura Judicial 2026, realizada este viernes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enfatizó la necesidad de reformular el enfoque punitivo actual. “Pido también medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad en el marco de una categorización de los delitos”, dijo, al detallar que ha mantenido conversaciones con el fiscal general, Tarek William Saab, para avanzar en la aplicación de justicia bajo modalidades que no dependan exclusivamente del encarcelamiento.

Ante este panorama, solicitó una mayor presencia del Estado en áreas críticas. “Yo les pido que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito… pido más intervención social en salud, en educación, en los sectores más vulnerables de la población venezolana”, citó reporte de Prensa Presidencial.

Sobre el funcionamiento del sistema actual, Rodríguez señaló que el 75.55 % de los condenados admitieron los hechos cometidos. Explicó que, en el contexto actual, esta acción se ha convertido en una vía para agilizar los procesos judiciales: “Ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para cortar tiempo de privación de libertad”, puntualizó.

Finalmente, la alta funcionaria reiteró el llamado a la colaboración de todos los sectores para el desarrollo de la consulta nacional, al insistir en la creación de programas claros sobre prevención de la violencia en las comunidades más necesitadas.

