Cancilleres de Venezuela y Suriname dialogan sobre defensa ambiental y cooperación regional

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en la agenda común de protección ambiental, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un productivo encuentro con su homólogo de Suriname, Melvin Bouva, como parte de la Cumbre de Países Amazónicos celebrada en Bogotá, Colombia.

Durante la conversación, ambos diplomáticos actualizaron temas de interés mutuo y exploraron nuevas oportunidades de cooperación entre sus países, especialmente en lo relativo a la defensa de la Amazonía, considerada uno de los principales pulmones ecológicos del planeta.

El canciller Gil también expresó la preocupación compartida por las recientes agresiones contra Venezuela, las cuales señaló afectan la estabilidad de toda la región.

En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno venezolano con la búsqueda de una solución bilateral, soberana y pacífica respecto a la histórica disputa por la Guayana Esequiba.

Este encuentro reafirma la voluntad de Venezuela de seguir construyendo relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo, la integración regional y la defensa de los recursos naturales como patrimonio común de los pueblos amazónicos.

VTV