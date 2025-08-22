Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Cancilleres de Venezuela y Suriname dialogan sobre defensa ambiental y cooperación regional

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en la agenda común de protección ambiental, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un productivo encuentro con su homólogo de Suriname, Melvin Bouva, como parte de la Cumbre de Países Amazónicos celebrada en Bogotá, Colombia.

Durante la conversación, ambos diplomáticos actualizaron temas de interés mutuo y exploraron nuevas oportunidades de cooperación entre sus países, especialmente en lo relativo a la defensa de la Amazonía, considerada uno de los principales pulmones ecológicos del planeta.

El canciller Gil también expresó la preocupación compartida por las recientes agresiones contra Venezuela, las cuales señaló afectan la estabilidad de toda la región.

En ese sentido, reiteró el compromiso del Gobierno venezolano con la búsqueda de una solución bilateral, soberana y pacífica respecto a la histórica disputa por la Guayana Esequiba.

Este encuentro reafirma la voluntad de Venezuela de seguir construyendo relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo, la integración regional y la defensa de los recursos naturales como patrimonio común de los pueblos amazónicos.

VTV

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Canciller Yván Gil revisa cooperación bilateral con su homólogo brasileño

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela repudia ataque terrorista en Cali y reafirma solidaridad con el pueblo colombiano

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Más de 25 mil venezolanos e forman en Gestión Integral del Recurso Hídrico

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez
Mundo

Perú y Colombia restablecen relaciones diplomáticas tras años de tensión

22 de agosto de 2025 Rafael Velásquez