Más de 25 mil venezolanos e forman en Gestión Integral del Recurso Hídrico

PorRafael Velásquez

Ago 22, 2025

CIUDAD MCY.- La Escuela Venezolana de Planificación fue el epicentro del Plan de Formación Masiva de Gestión Integral del Recurso Hídrico, una jornada que contó con la participación de más de 25.000 venezolanos en todo el territorio nacional.

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó que con esta jornada se ha alcanzado la cifra acumulada de 5.6 millones de participantes en las formaciones de planificación popular.

Menéndez explicó que el tema del agua es crucial para el país y que se vincula no solo con la T2, sino también con la defensa, la economía, la geopolítica y la organización popular. «La atención de una necesidad se convierte en un motor de la dialéctica para generar saldos políticos organizativos reales en las comunidades», afirmó.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Carlos Mast, resaltó que estos talleres son clave para que la información llegue directamente a las comunidades y así resolver los problemas colectivos.

El responsable de la cartera de agua, detalló que Venezuela ha desarrollado un «nuevo método de democracia participativa» a través de las consultas populares y el 1×10 del Buen Gobierno, mecanismos que permiten a las instituciones públicas identificar y abordar las incidencias en el territorio.

Del mismo modo, resaltó que este enfoque de «democracia participativa» ayuda a definir el comportamiento del servicio de agua en cada entorno y a identificar sus debilidades, lo que conduce a la conformación de las Agendas Concretas de Acción (ACA), las cuales son la forma de solucionar los problemas y resolver las incidencias en cada territorio.

Finalmente, el vicepresidente Menéndez reiteró que en Venezuela se trabaja en la construcción del socialismo, basándose en el Plan de las Siete Transformaciones propuesto por el presidente Nicolás Maduro.

