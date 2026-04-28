Candidatas al reinado de Ferias de Santa Rita 2026 desfilaron ante la prensa   

Las aspirantes distinguidas con las bandas de Miss Prensa fueron Alexandra Martínez, de la categoría Miss; Alisson Rodríguez, de Mini y María Laura Colmenares, en la Teen

CIUDAD MCY .- Con un opening inspirado en la expresión artística del baile flamenco, las 24 candidatas a Reina de las Ferias Santa Rita de Cascia 2026, por primera vez en la historia el municipio, hicieron su presentación oficial ante la prensa para seleccionar a las más sobresalientes con bandas especiales en las categorías Miss, Teen y Mini.

La velada se llevó a cabo, en la plaza Santa Rita donde estuvieron presentes el Alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, el panel del jurado calificador, medios de comunicación, personalidades invitadas y público en general.

Todas las jóvenes concursantes, ataviadas al estilo flamenco, desfilaron por el escenario con elegancia, carisma y talento en el que tres de ellas obtuvieron las bandas especiales otorgadas por la prensa.

Las galardonadas fueron Alexandra Martínez, de la categoría Miss; Alisson Rodríguez, de Mini y María Laura Colmenares; Teen.

La noche de las reinas estuvo animada con presentaciones especiales de grupos dancísticos y artistas locales que obsequiaron a los presentes una velada especial marcada por un buen espectáculo.

El evento permitió que el público presente conociera más de cerca a las aspirantes que se preparan para deslumbrar, en la noche final que se llevará a cabo en los próximos días de mayo.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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