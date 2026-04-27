La película del rey del pop toma la batuta en la lista de recaudación mundial

CIUDAD MCY.- Michael, la película biográfica centrada en la figura del Rey del pop, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial con una recaudación de 217.000.000 de dólares en su primer fin de semana de estreno, según datos de la web Box Office Mojo.

De esta cantidad, 97.000.000 fueron recaudados en Estados Unidos. El estreno rompió las expectativas pese a las malas críticas de algunos espectadores, con un 38 por ciento en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas, sin embargo, el público, le da una buena puntuación.

Es el mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por Straight Outta Compton de 2015 (60 millones de dólares) y Bohemian Rhapsody de 2018, con 51.000.000 de dólares, según datos de Variety.

Michael, narra los inicios del cantante en los Jackson hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor. Vale destacar, que la crítica especializada radica en que la producción ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, ya que no incluye las acusaciones de abuso sexual infantil.

Con estos datos, el rey del pop arrebata el primer puesto a la película de Super Mario, que ha permanecido como líder de taquilla desde su estreno el 1 de abril. Michael logra el segundo mejor debut del año.

La película inspirada en el videojuego, que arrasó en taquilla desde el 1 de abril, baja al segundo puesto, le sigue Project Hail Mary (Proyecto Salvación), mientras que el cuarto lugar es para la película de terror La momia de Lee Cronin.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA