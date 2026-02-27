Candidatas de Reina de Ferias de San José deslumbraron en presentación a la Prensa

En este primer encuentro, la representante de Campo Alegre, Liz Ochoa, se alzó con la banda especial de Miss Prensa por su impecable desenvolvimiento

CIUDAD MCY.- En una hermosa velada, las 20 candidatas oficiales de Reina de Ferias de San José 2026 deslumbraron en su primer encuentro con el público, en el que seis jovencitas, con carisma, elegancia y autenticidad de una maracayera, se posicionaron con bandas especiales.

La vibrante jornada se llevó a cabo en la terraza del majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), donde las candidatas desfilaron con un vestuario de color negro que transmitió elegancia y sofisticación, realizando su entrada con un impecable opening.

En el evento estuvo presente Cinzia Machín, directora de la organización de Reina de Ferias de San José; Mariangel Hernández, presidenta del Comité de Ferias de San José, jurado calificador, medios de comunicación y público general

BANDAS ESPECIALES

En este primer encuentro, la representante de Campo Alegre, Liz Ochoa brilló en el escenario, alzándose con la banda especial de Miss Prensa.

Gabriela Morales, representante de San Ignacio, obtuvo la banda del Rostro más Lindo

Miss Cabello más Lindo, lo obtuvo Clarimar Pérez, representante de Guasimal.

Helena Yánez, de La Coromoto, fue Miss Actitud

Miss Piel radiante se lo adjudicó la representante de San Vicente, Orlianys González

Miss Simpatía, Isabella Cipriano, de Urbanización El Centro

ACTIVIDADES DE FERIA

La directora del comité, Mariangel Hernández, manifestó que las 20 candidatas dejaron su huella en el escenario. “Esta ha sido una extraordinaria velada, todas son unas muchachas increíbles que van por un excelente camino, ellas hoy fueron las protagonistas. Hoy realizamos la entrega de las primeras bandas y el próximo 14 de marzo, en la Concha Acústica de Maracay, será la gala final donde conoceremos la nueva Reina de San José», aseveró la organizadora del evento.

Asimismo, Hernández manifestó que el estándar para este año es “excelencia o nada”, buscando superar la asistencia y calidad de las ediciones anteriores.

Además, indicó que el cronograma de actividades de Ferias de San José 2026 está recargado con un sinfín de actividades para el disfrute de todos. “Les digo a todos que no se pueden perder estas ferias, tendremos presentaciones culturales, música, nuestro tradicional desfile, así como la elección de la reina y de la mini reina”, informó Hernández.

CANDIDATAS CON PROPÓSITO

Liz Ochoa, Miss Prensa de esta edición, expresó que está feliz de ver el resultado de muchos meses de trabajo. “Estoy sumamente feliz porque toda la organización hizo un buen trabajo, tanto los estilistas, maquilladores, las personas que nos han preparado todo este tiempo, pero créanme que el trabajo vale la pena, mis compañeras y yo seguimos afinando detalles para dar lo mejor en la gala final que se llevará a cabo el 14 de marzo”, aseveró la candidata.

Por su parte, Clarimar Pérez destacó que disfrutó cada momento de la noche. “Mi parte favorita fue el opening y mi presentación con el público, hoy recibí una banda especial, no me lo esperaba pero estoy muy emocionada, me prometí disfrutar cada momento en esta aventura y seguiré preparándome para el día de la coronación”, señaló Pérez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CIUDAD MCY