Reinaugurado CDI “Luchadores por la Salud de Lamas”

El centro de salud cuenta con áreas rehabilitadas, insumos médicos, unidad móvil de emergencia y consultorio de Rayos X

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno regional y el Poder Popular, se llevó a cabo la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Luchadores por la Salud de Lamas”, ubicado en el municipio José Ángel Lamas.

El acto estuvo encabezado por Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua; Yosmary Lombano, autoridad única de Salud; el alcalde de la jurisdicción, Tony García; en compañía de Manuel Hernández, diputado a la Asamblea Nacional; y Manuel Pérez, secretario general de la 5T.

​Este centro asistencial, situado en el punto y círculo de la Comuna “En Honor al Gigante Chávez”, ha sido recuperado integralmente para garantizar servicios de salud gratuitos y de alta calidad a los habitantes de la zona y sectores adyacentes.

La vocera del Poder Popular indicó que el sistema de salud pública sigue impulsando buenas nuevas en el estado gracias a la perfecta articulación entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular.

Además, Sánchez indicó: “se está entregando no solamente un Rayos X, también se está entregando un ecógrafo que viene a fortalecer la ruta materno-infantil de este espacio tan importante, quiero agradecer a los hombres y mujeres de este centro de salud quienes día a día están a la disposición de los aragüeños para brindarles una excelente atención”.

​NUEVAS ÁREAS

El alcalde García informó que para lograr la recuperación integral del CDI se realizaron mejoras en el sistema de climatización, iluminación e infraestructura, así como la dotación de insumos médicos necesarios para el tratamiento de diversas patologías.

Asimismo, informó que el centro de salud cuenta con “un área de hospitalización con capacidad para seis camas, un área de terapia intensiva completamente equipada, con una capacidad de cinco camas; la adquisición de un equipo rayos X y un equipo digitalizador. Desde aquí damos las gracias al Gobierno Bolivariano por todo el apoyo brindado para la recuperación de este importante espacio de salud que viene a brindar salud gratuita y de calidad a todo el pueblo del municipio José Ángel Lamas”.

Gracias a estas mejoras, el espacio ofrecerá los servicios gratuitos de Emergencia, hospitalización, terapia intensiva, pediatría, consultas de medicina general e interna, entre otros para el bienestar de los pacientes.

CONSULTORIO DE RX

Como parte fundamental de esta entrega, las autoridades realizaron la inauguración del consultorio de rayos X, un proyecto consolidado gracias a los recursos aprobados en la 5ta Consulta Popular Nacional 2025.

Con esta apertura del consultorio, el Gobierno Bolivariano demuestra la eficiencia del autogobierno en la solución de necesidades colectivas.

UNIDAD MOVIL

Para complementar la atención médica, la mandataria aragüeña hizo entrega de una nueva ambulancia totalmente equipada. Esta unidad tiene como objetivo optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias y traslados críticos en el municipio, fortaleciendo la red de transporte pre hospitalario.

RUMBO A LA CONSULTA POPULAR NACIONAL

Durante la actividad, las autoridades extendieron la invitación a los aragüeños de participar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la Consulta Popular Nacional 2026.

La gobernadora Joana Sánchez dijo: “Salgan a votar por su proyecto, por el proyecto de su preferencia dentro de la comunidad, no hay guacho, no hay línea, la única línea que hay es que la gente puede expresarse a viva voz acerca de las necesidades más sentidas, así que vamos todos, desde bien temprano, a votar por el proyecto de mayor envergadura”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : GBA